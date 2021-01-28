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Прокуратура сообщила о подозрении Януковичу за подписание "харьковских соглашений"

Новина українською → Киев, Четверг 28 января 2021 20:00
Прокуратура сообщила о подозрении Януковичу за подписание "харьковских соглашений" Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу сообщили о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Янукович подозревается в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность Украины.

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