Вітренка знову не призначили міністром енергетики, а ПАРЄ підтвердила повноваження Росії: новини за 28 січня

Верховна рада України знову відмовилася призначити новим міністром енергетики Юрія Вітренка, країни Євросоюзу виробили загальні вимоги для сертифікатів про вакцинацію від коронавируса, ПАРЄ підтвердила повноваження Росії. Детальніше про те, що сталося в четвер, 28 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

В Раді знову провалили призначення Вітренка міністром енергетики

У четвер, 28 січня, Верховна рада України знову відмовилася призначити новим міністром енергетики Юрія Вітренка. П'ять фракцій парламенту не дали жодного голосу за його кандидатуру.

"За" проголосували лише 204 народних депутата з 226 необхідних. Фракція "Слуга народу" дала 177 голосів на підтримку Вітренка. Ще 18 - депутатська група "Довіра". Також за призначення Вітренка проголосувало 9 позафракційних депутатів.

ПАРЄ підтвердила повноваження Росії

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації. При цьому у ПАРЄ ухвалили критичну до РФ доповідь.

Підтримали відсторонення російської делегації лише 37 представників, 115 виступили проти, 7 утрималися.

ДБР повідомило про підозру Януковичу за підписання "харківських угод"

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих "харківських угод" в 2010 році. Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підривав обороноздатність країни.

Янукович підозрюється у державній зраді за ч.1 статті 111 Кримінального кодексу України. За версією слідства, екс-президент в змові з вищими посадовими особами Росії допоміг їм вести підривну діяльність проти України.

Податкову міліцію ліквідують. Рада схвалила створення Бюро економбезпеки

Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, яка повинна замінити податкову міліцію. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроект №3087-д.

Закон розділяє сервісну і правоохоронну функції податкової служби, ліквідує податкову міліцію і прописує створення Бюро економічної безпеки.

Київський суд скасував новий український правопис

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову уряду про новий український правопис. Підставою позову до ОАСК було те, що Кабмін не має права змінювати правопис, оскільки "подібне просто не є його компетенцією".

Мова йде про нову редакцію українського правопису, в якому "запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи", пояснив адвокат Дмитро Ільченко.

В Будинку профспілок відкриється казино: окремі VIP-зали та алкогольні вечірки

В Будинку профспілок у Києві, в якому згоріли люди під час Революції гідності, відкривають покерний клуб. Заклад буде займати величезну площу. Тут будуть окремі VIP-зали, ігрові автомати, алкогольні вечірки. Про це повідомляється в розслідуванні "Слідство. інфо" на YouTube-каналі.

Зазначимо, що у будівлі у 2018 році вже збиралася відкритися мережа фаст-фуду KFC, але після негативної реакції українців заклад закрили. Така ж доля чекала і кафе "Каратель" і кав'ярню L'kafa.

У МОН розповіли, чому не можуть звільнити скандальну Більченко з НПУ ім. Драгоманова

Викладач з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко опинилася в центрі скандалу через свої проросійські та сепаратистські висловлювання. У мережі спалахнула хвиля гніву на ґрунті промов професора культурології. Професора Більченко вимагають звільнити з навчального закладу, а її студентка подала заяву на виключення з вузу.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в МОН розповіли, чому вони не можуть звільнити з посади викладача культурології. Міністерство зазначає, що діє в рамках Конституції та законів України, а також положення про МОН. Рішення про звільнення скандального викладача повинен приймати тільки керівник установи.

Василь Лановий помер від коронавірусу: чим запам'ятався актор всім нам

Актор Василь Лановий помер 28 січня у лікарні в реанімаційній палаті в Москві, де радянський і російський актор знаходився після госпіталізації через коронавірусну хворобу. Театрал і громадський діяч лише півтора тижня тому відзначив своє 87-річчя. Про смерть знаменитого театрального педагога, народного артиста СРСР повідомила його дружина Ірина Купченко. Про це передає ТАСС.

Сьогодні раніше з'явилася інформація про те, що Лановий пережив клінічну смерть в лікарні.

Снігопад в Одеській області: дев'ять населених пунктів заблоковано

В Одеській області через негоду заблоковано проїзд до 9 населених пунктів. Станом на 20:00 28 січня висота снігового покриву в Одеській області становила близько 20-25 сантиметрів. Через негоду заборонено рух дорогами М-15 "Одеса-Рені" та М-16 "Одеса-Кучурган", також закриті всі дороги місцевого значення. Крім того, на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився великий затор.

Також в Одесі через негоду міжнародний аеропорт скасував частину рейсів. Крім того, в аеропорту не зміг приземлитися літак з Єгипту, йому довелося летіти в "Бориспіль".