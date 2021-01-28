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Снегопад в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы

Новина українською → Одесская область, Четверг 28 января 2021 22:21
Снегопад в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы Фото: непогода в Одесской области facebook.com/DSNSODE)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 28 января в Одесской области местами наблюдается небольшой снег. Из-за непогоды заблокирован проезд в 9 населенных пунктов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 20:00 высота снежного покрова в Одесской области составляла около 20-25 сантиметров. Из-за непогоды запрещено движение по дорогам М-15 "Одесса-Рени" и М-16 "Одесса-Кучурган", также закрыты все дороги местного значения. Кроме того, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась большая пробка.

Проезд отсутствует в населенные пункты в Одесском (1), Белгород-Днестровском (6) и Березовском (2) районах Одесской области.

Всего с начала непогоды в Украине спасатели уже отбуксировали более 700 транспортных средств, среди них 14 скорых помощей и 19 автобусов. Помощь понадобилась около 1700 гражданам.

Напомним, в Одессе из-за непогоды международный аэропорт отменил часть рейсов. Кроме того, в аэропорту не смог приземлиться самолет из Египта, ему пришлось лететь в "Борисполь".

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Украине без света остались более 270 населенных пунктов в четырех областях. В Одесской области обесточено более полторы сотни сел и городов.

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