ПАСЕ подтвердила полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. При этом в ПАСЕ приняли критический к РФ доклад.

Соответствующее решение ПАСЕ приняла на заседании 28 января, сообщил представитель Украины в Парламентской ассамблее Алексей Гончаренко.

Так, в Парламентской ассамблее поддержали отстранение российской делегации лишь 37 представителей, 115 выступили против, 7 воздержались.

"К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалования полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться", - заявил Гончаренко.

Он отметил, что ПАСЕ приняла критический доклад, однако решила не отстранять российскую делегацию.

"К сожалению, многие коллеги по Ассамблее до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не собирается вести. Но мы это дело так не оставим. Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", - добавил Гончаренко.

Напомним, 25 января возобновила свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы. Украинская делегация официально оспорила полномочия российской делегации во время открытия зимней сессии ПАСЕ.

Также украинская делегация предлагала ПАСЕ компромисс - дать еще полгода на диалог с Россией, но если за этот период не будет положительного движения, прекратить полномочия делегации РФ.