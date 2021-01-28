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В Европе пока рано ослаблять карантин, - ВОЗ

Новина українською → Четверг 28 января 2021 14:59
В Европе пока рано ослаблять карантин, - ВОЗ Фото: Ганс Клюге (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует европейским странам ослаблять карантин. Темпы распространения COVID-19 в европейском регионе все еще высокие.

Об этом на брифинге заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

По его словам, в регионе лишь около 3% человек переболели COVID и могут иметь антитела, поэтому на территории сохраняется высокий риск заражения.

"Темпы распространения (коронавируса - ред.) в Европе являются еще большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры - ред.)", - сказал Клюге.

В ВОЗ добавили, что уже более 700 тысяч европейцев умерли от COVID.

"Он (коронавирус - ред.) сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образовании и по частным и профессиональным отношениям", - добавил Клюге.

Напомним, днями Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран из-за риска распространения мутированных штаммов COVID.

Ранее РБК-Украина писало, что в ВОЗ исключили возможность исчезновения коронавируса в 2021 году.

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