Вирастюк будет баллотироваться в Раду, а в Киеве Проспект Бандеры снова стал Московским: новости за 11 февраля

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, спортсмен Василий Вирастюк будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа", суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры. Подробнее о том, что произошло в четверг, 11 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.

Вакцинацию лиц, которые переболели коронавирусом, в Украине рекомендуют проводить спустя полгода после задокуметированой болезни. Но прививка возможна и раньше.

Министерство здравоохранения утвердило разработанные Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике рекомендации по вакцинации от коронавируса. Документ определяет, кого и в какие сроки будут вакцинировать от COVID-19.

Александр Лукашенко заявил о планах наладить производство в Беларуси китайской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате Sinopharm.

Ученые Всемирной организации здравоохранения, работавшее четыре недели в Ухане, предполагают, что COVID-19 мог начать свое распространение по миру не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше.

Обстрелы на Донбассе: двое погибших

11 февраля из-за обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, в результате чего он скончался. Еще один украинский военный погиб в результате обстрелов в районе Новомихайловки.

Спортсмен Вирастюк будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

"Слуга народа" на съезде выбрала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты. Он будет баллотироваться на промежуточных выборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Довыборы в парламент на 87-м мажоритарном округе в Ивано-Франковской области пройдут 28 марта.

ООН призвала снять блокаду линии соприкосновения на Донбассе и открыть КПВВ

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Донбассе снять ограничение на свободу пересечения линии соприкосновения. Также необходимо открыть все контрольные пункты въезда-выезда. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

По ее словам, с начала пандемии COVID-19 и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. Особенно страдают пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги.

В рейтинге партий изменения: партия Порошенко вышла на первое место

По состоянию начало февраля 2021 года сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Фактически эти партии делят первые места в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Относительно больше голосов получили бы партия "Европейская солидарность", за которую отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%.

Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры

Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Иск в суд подавала организация "Общественный контроль и порядок". Суд установил, что соответствующее решение КГГА было незаконным.

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Лукашенко назвал условия своей отставки

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия. "В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - назвал Лукашенко условия своей отставки.

Цены на бензин резко выросли: даже скидки не спасают

В четверг, 11 февраля, в Украине розничные сеты АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо. Подорожание составило 10-50 копеек за литр в зависимости от сети автозаправки.

Стоит отметить, что это уже третий подъем цены на топлива с начала 2021 года. Некоторые эксперты связывают это в первую очередь с ценой за границей на внешнем рынке.

Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату

Резкое похолодание придет в Украину уже 12 февраля. Снегопады в стране закончатся только 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Тем временем связи из-за снегопадов школы Киева, Львова, Ровно переходят на дистанционное обучение. Подробно об ограничениях и последствиях снегопадов - на РБК-Украина.