Транспортный коллапс, закрытые школы и выходной из-за снегопада: ситуация в городах Украины

Непогода в Украине накрыла значительную часть страны. Снегопад в столице не прекращается четвертые сутки, в западных регионах из-за снежной бури введено ограничение движения транспорта. В связи с ухудшением погодных условий, школы Киева, Львова, Ровно переходят на дистанционное обучение.

Подробно об ограничениях последствиях непогоды - на РБК-Украина.

Львов: закрытые школы и выходной из-за непогоды

Интенсивный снегопад во Львове продолжается с ночи. За прошедшие 4 дня в городе выпало 169% месячной нормы осадков, высота покрова достигла 35 см.

Мэр Львова Андрей Садовый рекомендовал предприятиям и учреждениям объявить пятницу, 12 февраля, выходным днем или работать удаленно.

В детских садах будут работать дежурные группы, а школы во всей Львовской области перейдут на онлайн-обучение.

Из-за непогоды 11 февраля отменены рейсы из аэропорта "Львов" в Киев и Стамбул, со вчерашнего вечера задерживается рейс до Минска.

Во Львовской области снежная стихия полностью обесточила 34 населенных пункта.

Фото: снег во Львове расчищают с ночи (facebook.com/andriy.sadovyi)

Снегопад до субботы: ситуация в Киеве

Снег в столице будет идти без остановки до вечера 13 февраля. В воскресенье снегопад прекратится, но сильно похолодает. Ожидается мороз до -13 днем и -18 ночью, 15 февраля температура опустится еще ниже - до -16 днем и -21 ночью.

11-12 февраля на дистанционный режим переведено обучение в школах Киева, из-за снегопадов до конца недели закрыли детские сады, в городе отменены ярмарки.

Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений с просьбой учесть отсутствие родителей на рабочем месте в эти дни как удаленную работу.

Из-за снежных заносов на дорогах транспортный коллапс и пробки - общественный транспорт курсирует с опозданием, возможно ограничение в работе метрополитена.

Снегопад продолжается в столице с понедельника. Коммунальщики беспрерывно очищают улицы, для расчистки дорог задействовано более 400 единиц техники, в том числе БТР. За прошедшие сутки вывезено почти 4 тонны снега.

В Ровно школьники будут учиться онлайн

Городские власти Ровно приняли решение о закрытии школ 11-12 февраля из-за осложнения погодных условий и сильных морозов. При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, мэр призвал работодателей перевести своих сотрудников на дистанционную работу.

В городе затруднено движение транспорта. Для ликвидации последствий снегопада задействовали БТР. Военная техника освобождала из снежных заносов фуры и троллейбус

Ограничено движение на трассах в 7 областях

По сообщению ГСЧС, в расчистке дорог принимает участие 1200 единиц спецтехники и около 1600 человек. Спасатели освободили из заносов 550 автомобилей.

Для организации проезда снегоочистительной техники введено ограничение движения габаритного транспорта на трассах в семи областях и столице: на въезд в Киев, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Тернопольской областях.

В Карпатах - высокая лавинная опасность

Активный циклон с Балкан вызовет сильные осадки в Карпатах. Прогнозируется метель, высота снежного покрова вырастет на 20 см.

Укргидрометцентр предупреждает, о высокой опасности схода лавин (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и во Львовской области.

В акватории Азовского и Черного морей объявлено штормовое предупреждение

ГСЧС предупреждает о штормовом ветре 12 февраля с порывами 25-28 м/с на Черном море (кроме восточной части) и на Азовском море. В северо-западной части Черного моря - оранжевый, 2-й уровень опасности, возможно быстрое обледенение суден.

Высота волн на Черном море достигнет 3-5 м, на Азовском - до 2 метров

Снегопады и гололед: прогноз по Украине

На всей территории страны, кроме юго-востока, 11 февраля ожидается снег. На Закарпатье, днем и в центральных, местами северных и Харьковской областях - с дождем, налипание мокрого снега. На дорогах страны гололедица.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью составит 6-11 градусов мороза, а днем 0-5 градусов мороза. Скорость ветра 7-12 м/с, в западной части - порывы 15-20 м/с, метели.