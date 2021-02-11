Транспортный коллапс, закрытые школы и выходной из-за снегопада: ситуация в городах Украины
Непогода в Украине накрыла значительную часть страны. Снегопад в столице не прекращается четвертые сутки, в западных регионах из-за снежной бури введено ограничение движения транспорта. В связи с ухудшением погодных условий, школы Киева, Львова, Ровно переходят на дистанционное обучение.
Подробно об ограничениях последствиях непогоды - на РБК-Украина.
Львов: закрытые школы и выходной из-за непогоды
Интенсивный снегопад во Львове продолжается с ночи. За прошедшие 4 дня в городе выпало 169% месячной нормы осадков, высота покрова достигла 35 см.
Мэр Львова Андрей Садовый рекомендовал предприятиям и учреждениям объявить пятницу, 12 февраля, выходным днем или работать удаленно.
В детских садах будут работать дежурные группы, а школы во всей Львовской области перейдут на онлайн-обучение.
Из-за непогоды 11 февраля отменены рейсы из аэропорта "Львов" в Киев и Стамбул, со вчерашнего вечера задерживается рейс до Минска.
Во Львовской области снежная стихия полностью обесточила 34 населенных пункта.
Фото: снег во Львове расчищают с ночи (facebook.com/andriy.sadovyi)
Снегопад до субботы: ситуация в Киеве
Снег в столице будет идти без остановки до вечера 13 февраля. В воскресенье снегопад прекратится, но сильно похолодает. Ожидается мороз до -13 днем и -18 ночью, 15 февраля температура опустится еще ниже - до -16 днем и -21 ночью.
11-12 февраля на дистанционный режим переведено обучение в школах Киева, из-за снегопадов до конца недели закрыли детские сады, в городе отменены ярмарки.
Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений с просьбой учесть отсутствие родителей на рабочем месте в эти дни как удаленную работу.
Из-за снежных заносов на дорогах транспортный коллапс и пробки - общественный транспорт курсирует с опозданием, возможно ограничение в работе метрополитена.
Снегопад продолжается в столице с понедельника. Коммунальщики беспрерывно очищают улицы, для расчистки дорог задействовано более 400 единиц техники, в том числе БТР. За прошедшие сутки вывезено почти 4 тонны снега.
В Ровно школьники будут учиться онлайн
Городские власти Ровно приняли решение о закрытии школ 11-12 февраля из-за осложнения погодных условий и сильных морозов. При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, мэр призвал работодателей перевести своих сотрудников на дистанционную работу.
В городе затруднено движение транспорта. Для ликвидации последствий снегопада задействовали БТР. Военная техника освобождала из снежных заносов фуры и троллейбус
Ограничено движение на трассах в 7 областях
По сообщению ГСЧС, в расчистке дорог принимает участие 1200 единиц спецтехники и около 1600 человек. Спасатели освободили из заносов 550 автомобилей.
Для организации проезда снегоочистительной техники введено ограничение движения габаритного транспорта на трассах в семи областях и столице: на въезд в Киев, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Тернопольской областях.
В Карпатах - высокая лавинная опасность
Активный циклон с Балкан вызовет сильные осадки в Карпатах. Прогнозируется метель, высота снежного покрова вырастет на 20 см.
Укргидрометцентр предупреждает, о высокой опасности схода лавин (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и во Львовской области.
В акватории Азовского и Черного морей объявлено штормовое предупреждение
ГСЧС предупреждает о штормовом ветре 12 февраля с порывами 25-28 м/с на Черном море (кроме восточной части) и на Азовском море. В северо-западной части Черного моря - оранжевый, 2-й уровень опасности, возможно быстрое обледенение суден.
Высота волн на Черном море достигнет 3-5 м, на Азовском - до 2 метров
Снегопады и гололед: прогноз по Украине
На всей территории страны, кроме юго-востока, 11 февраля ожидается снег. На Закарпатье, днем и в центральных, местами северных и Харьковской областях - с дождем, налипание мокрого снега. На дорогах страны гололедица.
Температура в северных и большинстве западных областей ночью составит 6-11 градусов мороза, а днем 0-5 градусов мороза. Скорость ветра 7-12 м/с, в западной части - порывы 15-20 м/с, метели.
Напомним, с 12 февраля в Украине резко похолодает. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны, а 13 февраля морозы придут также в центральные, южные и восточные регионы.
Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до -18-24 градусов.