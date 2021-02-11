ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В рейтинге партий очередные изменения: кто делит первые места

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 12:04
В рейтинге партий очередные изменения: кто делит первые места Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию начало февраля 2021 года сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Фактически эти партии делят первые места в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Относительно больше голосов получили бы партия "Европейская солидарность", за которую отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%.

Кроме этого, четвертая партия минимально отстает от формальных лидеров (и ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению с партией, которая формально занимает третье место в рейтинге). Партию "Батькивщина" поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.

Дальше идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3,2%).

Как отмечают социологи, по сравнению с опросом, который КМИС проводил 22 января, больше всего изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+2% среди всех и +4,3% среди тех, кто определился).

"Хотя в случае "ЕС" рейтинг изменился на +0,6% среди всех респондентов и +2,8% среди тех, кто определился, формально это изменение в пределах погрешности (поэтому в этом случае можно говорить лишь об определенной тенденции)", - говорится в сообщении.

В рейтинге партий очередные изменения: кто делит первые места

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опрошено 2005 респондентов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале февраля 2021 года лидируют партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, "Слуга народа" - 18,6%. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 15,2%, за партию "Батькивщина" - 12,2% респондентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество опрос рейтинг партия
NEWS
Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные
Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок