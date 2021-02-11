Спортсмен Вирастюк будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

"Слуга народа" на съезде выбрала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты. Он будет баллотироваться на промежуточных выборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом заявила нардеп Евгения Кравчук на странице в Facebook .

"Только что партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87", - написала она.

Довыборы в парламент на 87-м мажоритарном округе в Ивано-Франковской области пройдут 28 марта. Свободные депутатские мандаты в Раде появились после местных выборов, поскольку нардепы Зиновий Андрийович от "Слуги народа" и Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока" стали мэрами Надворной и Покровска.