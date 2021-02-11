Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - назвал Лукашенко условия своей отставки.

Отметим, в Беларуси сейчас проходит Всебелорусское народное собрание. Оно представляет собой провластный форум, участники которого - депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи - обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку.