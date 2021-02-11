Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры

Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Иск в суд подавала организация "Общественный контроль и порядок".

Об этом говорится в решении суда , опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Суд установил, что соответствующее решение КГГА было незаконным.

Ранее Киеврада переименовала улицу Выборгскую в Соломенском районе на улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

Напомним, Харьковский городской совет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко в Харькове имени маршала Жукова. Данное решение поддержали 59 депутатов городского совета. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской.

РБК-Украина писало, что Окружной административный суд города Херсона признал противоправным и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени погибшей общественной активистки Екатерины Гандзюк.