ООН призвала снять блокаду линии соприкосновения на Донбассе и открыть КПВВ

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Донбассе снять ограничение на свободу пересечения линии соприкосновения. Также необходимо открыть все контрольные пункты въезда-выезда.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

По ее словам, с начала пандемии COVID-19 и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. Особенно страдают пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги.

"Мы настоятельно призываем всех, кто оказывает влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ", - заявила ДиКарло.

Она также добавила, что 120 партнеров пытаются оказать помощь более 1,9 млн граждан Украины, которые нуждаются в ней в соответствии с гуманитарным планом реагирования ООН.