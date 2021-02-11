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ООН призвала снять блокаду линии соприкосновения на Донбассе и открыть КПВВ

Новина українською → Нью-Йорк, Четверг 11 февраля 2021 17:29
ООН призвала снять блокаду линии соприкосновения на Донбассе и открыть КПВВ Фото: Розмари ДиКарло (twitter com N_News_RU)
Автор: РБК-Украина

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Донбассе снять ограничение на свободу пересечения линии соприкосновения. Также необходимо открыть все контрольные пункты въезда-выезда.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

По ее словам, с начала пандемии COVID-19 и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. Особенно страдают пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги.

"Мы настоятельно призываем всех, кто оказывает влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ", - заявила ДиКарло.

Она также добавила, что 120 партнеров пытаются оказать помощь более 1,9 млн граждан Украины, которые нуждаются в ней в соответствии с гуманитарным планом реагирования ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Но украинская сторона уже заявила, что были согласованы технические моменты для полноценной работы КПВВ "Золотое".

Кроме того, украинская сторона отмечает, что закрытые КПВВ привели к тому, что смертность от COVID на оккупированном Донбассе выше, чем где-либо в мире.

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