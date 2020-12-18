Умер Кернес, Шкарлета назначили министром образования, а Путин дал пресс-конференцию: новости за 17 декабря

В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес, скандального Сергея Шкарлета назначили министром образования, президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал заявления об Украине. Подробнее о том, что произошло в четверг, 17 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

В Украине критическими по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 являются Черниговская и Полтавская области. Лучшая же ситуация по контролю за коронавирусом наблюдается в Винницкой области.

В государственном бюджете на 2021 год заложены средства для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.

Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года. Речь идет о миллионе доз.

Верховной раде рекомендуют ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект №4491.

В Украине будут по-новому штрафовать за неправильно надетые на лицо маски. Теперь предприятия обязали смотреть за тем, не нарушено ли это правило. Если увидят человека с маской на подбородке - предприятие заплатит штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Это подтверждает Елисейский дворец.

Страны-члены Европейского союза начнут массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря. Прививать жителей ЕС будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

Умер Геннадий Кернес

В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике с сентября.

На прошлой неделе у Кернеса ухудшилось состояние здоровья - у него отказали обе почки.

Чем запомнился эпатажный мэр первой украинской столицы - читайте в нашем материале.

Шкарлета назначили министром образования

Верховная рада назначила скандалного Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под возгласы "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали возгласы аплодисментами. После этого в зале раздались возгласы "Геть!".

Рада одобрила закон Зеленского об "инвестиционных нянях"

Верховная рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

Закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.

Большая пресс-конференция Путина: основные заявления об Украине

В четверг, 17 декабря 2020 года, президент России Владимир Путин провел большую итоговую пресс-конференцию. В ходе нее он ответил на широкий спектр внешне и внутриполитических вопросов.

РБК-Украина собрало его свежие заявления об Украине и урегулировании на Донбассе.

В Испании провели самую большую за 10 лет спецоперацию: задержали россиян и украинцев

Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками. Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны.

В полиции отмечают, что подозреваемые, кроме того, хотели проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.

Россия отстранена от участия в международных соревнованиях на 2 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года

Решение вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. В течении этого времени российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира (в частности, по футболу 2022 в Катаре) и Олимпийских играх (в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году). Выступать атлеты из России смогут только в нейтральном статусе.

Трамп отказывается покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена, - CNN

Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Белый дом отказался комментировать данную информацию. Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".

Не Месси и не Роналду. ФИФА назвала лучшего футболиста 2020 года

Нападающий "Бавари" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На награду также претендовали капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В текущем году Левандовски помог "Баварии" оформить требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира (15 голов). Также поляк вместе с мюнхенской командой взял Суперкубок УЕФА. Месси не сумел завоевать ни один трофей, а Роналду выиграл лишь чемпионат Италии.

В Украину возвращается снег: какие области накроет осадками до конца недели

Погода в Украине до конца недели принесет мокрый снег и снег с дождем в ряд областей страны. Синоптики предупреждают, что в сочетании с минусовой температурой в этих регионах вероятна гололедица.

Так, в Украинском гидрометцентре показали карты погоды на ближайшие три дня - с 18 по 20 декабря. Осадки нагрянут в страну уже в День святого Николая, 19 декабря, а 20-го снега и дождя станет еще больше.