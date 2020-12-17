Большая пресс-конференция Путина: основные заявления об Украине

Сегодня, 17 декабря 2020 года, президент России Владимир Путин проводит большую итоговую пресс-конференцию. В ходе нее он уже ответил на широкий спектр внешне и внутриполитических вопросов.

РБК-Украина собрало его свежие заявления об Украине и урегулировании на Донбассе.

Об отношениях между странами

По мнению Путина, развитие отношений между Россией и Украиной зависит от украинских властей, которым, впрочем, якобы не хватает политического мужества.

"Практически все предыдущие главы государства, и действующие, Владимир Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, с лозунгом объединения страны и, в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается", - заявил он.

Он также посетовал на то, что после прихода к власти Зеленский начал колебаться и якобы постоянно оглядывается на националистические силы, что приводит к "замиранию процесса".

Об урегулировании на Донбассе

Путин подчеркнул, что реализация договоренностей нормандского саммита в Париже остановилась на прекращении огня и обмене пленными. До сих пор нет прогресса в социальной и экономической сферах, а также в рамках политического урегулирования.

"На мой взгляд, урегулирование неизбежно. Вопрос только, когда? Это в значительной степени зависит от сегодняшних украинских властей. Ну а мы, Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", - добавил российский президент.

О минских соглашениях

Попытки украинской стороны добиться пересмотра минских соглашений вряд ли увенчаются успехом. Путин отмечает, что Киеву следует уважать мнение "представителей Донбасса".

"Хочу обратить внимание на то, что минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совбеза ООН, а значит приобрели силу международного закона. Поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса", - добавил Путин.

О воде в оккупированном Крыму

По его словам, в оккупированном Крыму на сегодня проводятся геологические исследования, и часть водозабора перенаправляется.

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались", -отметил Путин.

Он также добавил, что опреснение морской воды будет дорогим и неэффективным, а в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под землей могут быть большие запасы пресной воды. И заверил, что Москва не будет экономить на вопросе водоснабжения.