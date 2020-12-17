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В Испании провели самую большую за 10 лет спецоперацию: задержали россиян и украинцев

Новина українською → Испания, Четверг 17 декабря 2020 07:57
В Испании провели самую большую за 10 лет спецоперацию: задержали россиян и украинцев Фото: полиция (pexels)
Автор: Даша Харченко

Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками. Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны.

Об этом сообщает DW.

В полиции отмечают, что подозреваемые, кроме того, хотели проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.

На след группировки правоохранители вышли еще в 2013 году. Отмечается, что злоумышленники также контролировали дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Члены банды также давали большие взятки.

Среди задержанных - восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании.

Во время обысков было изъято 300 тысяч евро наличности, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой.

Полиция называет это крупнейшей операцией против "восточноевропейской мафии", проведенной в Испании за последние 10 лет.

Напомним, в октябре Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области сеть администраторов масштабной "троллефермы" провокаторов, связаых с Россией. Их целью было сорвать выборы.

РБК-Украина писало, что французская власть обнаружила и заблокировала почти 400 ячеек, которые распространяли идеи радикального исламизма. Для этого правоохранительные органы, спецслужбы и местные префектуры использовали специальную стратегию.

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