Умер Геннадий Кернес

В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике с сентября.

Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

По его словам, Кернес скончался в ночь на 17 декабря. У него остановилось сердце.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал Фукс.

Также подтвердил смерть Кернеса и его сын Родион Гайсинский в Instagram.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сообщил, что пока неизвестны дата и место похорон.

"Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", - написал Терехов в Facebook.

Напомним, в середине сентября в Харьковском горсовете официально подтвердили, что Кернес заразился COVID-19. Позже стало известно, что он был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине. У него были повреждены 70 процентов легких.

На прошлой неделе у Кернеса ухудшилось состояние здоровья - у него отказали обе почки.

Геннадий Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах в октябре он одержал победу в первом туре. 9 декабря Кернеса объявили мэром без принятия присяги. На сессии горсовета он отсутствовал.