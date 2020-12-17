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Больше не временный: Шкарлета назначили министром образования

Новина українською → Украина, Четверг 17 декабря 2020 14:39
Больше не временный: Шкарлета назначили министром образования Фото: Сергей Шкарлет (facebook.com UAMON)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под возгласы "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали возгласы аплодисментами.

После этого в зале раздались возгласы "Геть!".

При этом парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру.

Шкарлет ранее занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Исполнять обязанности министра образования и науки Шкарлет начал с конца июня.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве могут появиться новые министры. В частности, в Верховной раде анонсировали назначение министров образования и энергетики. В "Слуге народа" рассказали, кого могут назначить в Кабмин.

В ходе вчерашнего заседания правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что представит кандидатов на должности министра образования и министра энергетики.

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