В Украине подводят итоги местных выборов, а в Карабахе обостряется ситуация: новости за 26 октября

В Украине устанавливают результаты местных выборов, Артема Сытника уволят с должности директора НАБУ, Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 26 октября, - в материале РБК-Украина

Второй тур выборов пройдет до 29 ноября. Декабрь - исключение

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, у избирательной комиссии есть 12 дней, для того, чтобы установить результат местных выборов.

Также сообщается, что результаты выборов мэра Киева объявят не позднее 6 ноября. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

Как украинцы ответили на вопросы Зеленского: предварительные результаты

Партия "Слуга народа" обнародовала предварительный результат всеукраинского опроса. Обработаны 74% анкет. Сейчас результаты выглядят так:

Пожизненное за коррупцию. За - 82,97%, против - 13,8%

Свободная экономическая зона на Донбассе. За - 46,70%, против - 46,4%

Уменьшить количество депутатов. За - 89,60%, против - 7,1%

Легализовать медицинский каннабис. За - 64,88%, против - 29,5%

Будапештский меморандум. За - 74,12%, против - 17,2%

ОАСК постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ

Окружной административный суд Киева постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника. Суд обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры. Об этом РБК-Украине сообщили в ОАСК.

"Действительно, суд сегодня вынес решение, которым, вчастности, обязал Минюст внести данные в госреестры касательно того, что Сытник не является директором НАБУ", - сказал источник в суде.

Ситуация в Карабахе обостряется, Армения заявила о тяжелых боях

После договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе ситуация ухудшилась. Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он сообщил об обстрелах в регионе.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана снова сообщает об обстреле прифронтового Агджабединского района. Однако, опровергает обстрел села Чанагчы.

Забастовка и цепи солидарности: в Беларуси объявили народный ультиматум Лукашенко

Лидер белорусской оппозиция Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум. Люди выходят на протесты, в стране начинаются забастовки.

Сообщается о разгоне студенческого митинга силовиками.

Путин пригрозил НАТО развертыванием крылатых ракет в сторону Европы

Президент России Владимир Путин пригрозил развернуть крылатые ракеты в сторону Европы на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). От НАТО Путин потребовал исключить размещение запрещенных договором о РСМД вооружений. Об этом говорится в заявлении президента России на сайте Кремля.

Путин назвал "серьезной ошибкой" выход США из договора, который может привести к новым угрозам для общеевропейской безопасности.

Доллар растет второй день подряд: НБУ установил курс на вторник

Доллар дорожает после снижения на прошлой неделе. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составлял 28,2911 гривен за 1 доллар.

На курорте в Египте на украинцев напали акулы: ребенок в реанимации

На популярном египетском курорте во время снорклинга пострадал 12-летний ребенок из Украины, его мать и инструктор. Они сейчас находятся на лечении при поддержке правительства Египта. В Государственном агентстве по развитию туризма Украины винят местных туроператоров, которые продают экстремальные туры. Сообщается, что мальчик уже перенес одну операцию, однако его ожидает вторая.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении ведомства.

NASA сделало важное открытие: ученые впервые подтвердили наличие воды на Луне

Ученые NASA впервые подтвердили, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. При этом данное открытие доказывает, что вода может быть распределена по лунной поверхности, и не ограничивается холодными, затененными местами.

С помощью инфракрасного телескопа SOFIA ученые обнаружили молекулы воды (H2O) в кратере Клавиуса. Это один из крупнейших кратеров, который можно увидеть с Земли. Он расположен в южном полушарии Луны. Об этом сообщает NASA.