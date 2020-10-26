Как украинцы ответили на вопросы Зеленского: предварительные результаты
Фото: голосование (РБК-Украина)
Партия "Слуга народа" обнародовала предварительный результат всеукраинского опроса. Сейчас обработали 74% анкет.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
Сейчес результаты выглядят так:
- Пожизненное за коррупцию. За - 82,97%, против - 13,8%
- Свободная экономическая зона на Донбассе. За - 46,70%, против - 46,4%
- Уменьшить количество депутатов. За - 89,60%, против - 7,1%
- Легализовать медицинский каннабис. За- 64,88%, против - 29,5%
- Будапештский меморандум. За- 74,12%, против - 17,2%
Напомним, Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.
Отметим, полиция получала заявления от граждан о незаконности опроса президента Украины Владимира Зеленского.
РБК-Украина писало, что по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов 25 октября был проведен опрос, на котором украинцам предложили ответить на пять вопросов.