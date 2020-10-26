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ОАСК постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ

Новина українською → Киев, Понедельник 26 октября 2020 23:24
ОАСК постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Окружной административный суд Киева постановил уволить должности директора НАБУ Артема Сытника. Суд обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры

Об этом РБК-Украине сообщили в ОАСК.

"Действительно, суд сегодня вынес решение, которым, вчастности, обязал Минюст внести данные в госреестры касательно того, что Сытник не является директором НАБУ", - сказал источник в суде.

ОАСК вынес это решение рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к Сытнику о незаконности его увольнения.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело против директора НАБУ Артема Сытника из-за невыполнения им решения Конституционного суда Украины.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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