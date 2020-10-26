ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минске силовики разогнали митинг студентов

Новина українською → Минск, Понедельник 26 октября 2020 10:11
В Минске силовики разогнали митинг студентов Фото: студенты вышли на протест (news.tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Студенты Белорусского национального технического университета устроили протест в рамках национальной забастовки. Силовики приступили к разгону протестущих.

Об этом сообщает Onliner.

Euroradio сообщает, что ОМОН в Минске задерживает участников студенческого марша на проспекте Независимости.

В Минске силовики разогнали митинг студентов

Фото: задержание студентов (Euroradio)

У технического университета с самого утра дежурят полицейские автомобили, а подходы к главному корпусу перекрыты лентами.

Сообщается об еще одном задержании во время студенческого марша у площади Якуба Коласа.

Напомним, сегодня в Беларуси объявили народную забастовку. Студенты не выходят на учебу, а работники предприятий останавливают работу.

Вчера был последний день, когда президент Беларуси Александр Лукашенко имел возможность выполнить условия ультиматума Тихановской. Одним из условий она назвала объявление об уходе Лукашенко.

Уже сегодня белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о начале народной забастовки в Беларуси. По ее словам, никто в Беларуси не будет работать на режим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия студенты разгон
NEWS
Экзит-полы местных выборов по городам Украины
Анна Березинаредактор ленты новостей Экзит-полы местных выборов по городам Украины
DAILY
Командующий Воздушных сил: За времена независимости мы не получили ни одного военного самолета
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Командующий Воздушных сил: За времена независимости мы не получили ни одного военного самолета