Доллар растет второй день подряд: НБУ установил курс на вторник
Доллар дорожает после снижения на прошлой неделе
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составляет 28,2911 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке до 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,46 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 октября справочный курс на уровне 28,33 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 октября (28,28 грн/доллар).
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн. достигал лишь в момент введения карантинных ограничений и в кризисном 2014 году.