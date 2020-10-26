Забастовка и цепи солидарности: в Беларуси объявили народный ультиматум Лукашенко
Лидер белорусской оппозиция Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум. Люди выходят на протесты, в стране начинаются забастовки.
Об этом сообщает TUT.BY.
Протестующие рабочие «Атланта» идут по цехам и скандируют «Далучайся!» pic.twitter.com/WPZCX1bR82— TUT.BY (@tutby) October 26, 2020
На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.
В то же время в главном корпусе Белорусского госсударственного университета началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют около 100 человек.
Фото: МТЗ (tut.by)
На предприятии "Гродно Азот" несколько цехов не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода. Милиция Беларуси задержала от пяти до десяти участников забастовки на предприятии "Гродно Азот".
В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог. Такая ситуация на улицах Маяковского, Михалово и Грушевка.
Фото: цепи солидарности в Минске (tut.by)
Напомним, правозащитники сообщают о почти 300 задержанных на протестах в Беларуси.
Кроме того, вчера в Минске силовики начали разгон протестующих.