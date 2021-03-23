Уголовное дело на артистов РФ и новый порядок работы транспорта в "красных" зонах: новости за 22 марта

Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в "красных" зонах, в Польше автобус с украинцами попал в смертельную аварию, Украина завела дело на 23 российских артистов. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 22 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Польше попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и пострадавшие

Ночью в воскресенье в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами. По предварительным данным, автобус, в котором были 10 человек, врезался в ограждение и вылетел в кювет. В результате погиб один человек и четверо пострадали. Также стало известно, что в аварию попал автобус перевозчика Euroways из Киева.

Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию и готовит возвращение уцелевших украинцев домой. В сети появилось видео с места ДТП.

В Украине создадут Бюро экономической безопасности. Зеленский подписал закон

В Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

После принятия закона СБУ потеряет функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию

Команда власти, и в частности, партия "Слуга народа" все ощутимее сдвигаются в правую сторону политического спектра. Почему так происходит, какие еще действия в этом направлении планируют "слуги", как это повлияет на их рейтинги и видят ли они теперь Петра Порошенко своим главным конкурентом – в материале РБК-Украина.

Украина завела дело на 23 артистов из РФ. Выступали на открытии Керченского моста

Украинские правоохранители завели уголовное дело на 23 российских артистов, которые выступали на открытии Керченского моста. Действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела. Однако из открытых источников известно, кто участвовал в концерте в мае 2018 года.

Трагическое ДТП во Львове: ребенка лишил жизни канализационный люк

Во Львове произошло жуткое ДТП с автомобилем ГСЧС, в котором погиб 10-летний мальчик. Машина зацепила крышку канализационного люка, и она влетела в лобовое стекло встречного автомобиля. Удар был такой силы, что люк оказался в багажнике авто.

Мэр Львова Андрей Садовой на брифинге сообщил, что люк, который убил ребенка, был на балансе "Водоканала"и в ведомстве утверждают, что накануне проводили ремонтные работы и установили ограждение. В то же время очевидцы сообщили, что на момент ДТП никакого ограждения не было.

В России заявили, что Байден отказался от переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден отказался от проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Россия хотела организовать такие переговоры в формате видеоконференции 19 или 22 марта.

В РФ отметили, что хотели в открытом режиме обсудить "накопившиеся двусторонние проблемы, а также тематики стратегической стабильности".

В Украину несется мокрый снег и ветер: каким областям не повезет

Погода в Украине 23 марта снова не порадует украинцев. Практически на всей территории страны будет идти мокрый снег, а также подует сильный ветер.