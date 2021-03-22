Работа транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям

Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Теперь ограничения относительно работы общественного транспорта будут устанавливать местные власти.

Согласно решению Кабмина, теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будут принимать решение о запрете регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также отдельным решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет вводиться запрет на посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.