В Украине создадут Бюро экономической безопасности. Зеленский подписал закон

Суть закона

"Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - уточняют в ОП.

После принятия закона СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

БЭП является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.

В полномочия Бюро экономической безопасности входят:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

вложение аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов для повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Руководство и работники бюро

Директора назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания на должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.

Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят:

три человека от Совета национальной безопасности и обороны

три человека от Верховной рады

три человека от КМУ.

В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будет до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, но не наделены полномочиями применять полицейские меры.

Финансирование

В государственном бюджете на этот год на нужды Бюро экономической безопасности заложено 587 миллионов гривен.

Контроль общественности

При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.

Во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников - дела перейдут к ведомству.