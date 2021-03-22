Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение

В Киеве общественный транспорт будет работать и во время ограничений "красной" зоны карантина. Но будут придерживаться всех требований карантина.

Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник .

Столичная комиссия по ТЭБ и ЧС решила не останавливать работу наземного общественного транспорта и метро в городе, на основании измененного Кабинетом министров порядка работы транспорта в регионах "красной" зоны.

Работать транспорт будет с заполняемостью в 50% мест, предусмотренных в технических характеристиках транспортных средств.