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Украина завела дело на 23 артистов из РФ. Выступали на открытии Керченского моста

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 16:06
Украина завела дело на 23 артистов из РФ. Выступали на открытии Керченского моста Фото: Керченский мост (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинские правоохранители завели уголовное дело на 23 российских артистов, которые выступали на открытии Керченского моста. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram.

Сообщается, что уголовное производство начато по обращению главы общественной организации общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Отметим, в сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела.

Однако из открытых источников известно, что в этом концерте в мае 2018 года участвовали:

  • Олег Газманов
  • Валерия
  • Дмитрий Харатьян
  • Александр Маршал
  • Дима Билан
  • Зара
  • Лариса Долина
  • Григорий Лепс
  • Денис Майданов
  • Александр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас Пьеха
  • Юлия Волкова и другие

Напомним, ранее Верховный суд оставил в силе запрет на въезд в Украину для российского блогера и арт-дизайнера Артемия Лебедева. Это связано с его заявлениями в поддержку аннексии Крыма.

До этого оператора Russia Today не пустили в Украину.

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