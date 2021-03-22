Украина завела дело на 23 артистов из РФ. Выступали на открытии Керченского моста
Украинские правоохранители завели уголовное дело на 23 российских артистов, которые выступали на открытии Керченского моста. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram.
Сообщается, что уголовное производство начато по обращению главы общественной организации общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Отметим, в сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела.
Однако из открытых источников известно, что в этом концерте в мае 2018 года участвовали:
- Олег Газманов
- Валерия
- Дмитрий Харатьян
- Александр Маршал
- Дима Билан
- Зара
- Лариса Долина
- Григорий Лепс
- Денис Майданов
- Александр Буйнов
- Пелагея
- Стас Пьеха
- Юлия Волкова и другие
Напомним, ранее Верховный суд оставил в силе запрет на въезд в Украину для российского блогера и арт-дизайнера Артемия Лебедева. Это связано с его заявлениями в поддержку аннексии Крыма.