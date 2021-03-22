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Киевская и Сумская области перейдут в "красную зону" карантина с 24 марта

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 18:27
Киевская и Сумская области перейдут в "красную зону" карантина с 24 марта Фото: еще две области введут карантин "красной зоны" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин "красной зоны" с 24 марта вводится в Киевской и Сумской областях. Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По результатам заседания с 00:00 24 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей. Также на территории регионов будут действовать карантинные меры, предусмотренные для этого уровня.

Напомним, Сумская область из-за ухудшения ситуации с COVID попала в "красную зону" сегодня.

А Киевская область попала в эту зону 21 марта.

В "красной зоне" запрещены прием посетителей в ресторанах (только на вынос и с адресной доставкой), работа кинотеатров, проведение массовых мероприятий, работа спортзалов и фитнес-клубов, непродовольственных рынков, а также посещение школ и других учебных учреждений. Детские садики могут работать.

При этом сегодня Кабинет министров разрешил местным властям в "красной зоне" самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту. На сегодня в этой зоне, помимо вышеуказанных регионов, входят Киев, Житомирская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Ивано-Франковская области.

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