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Локдаун в Германии продлят до 18 апреля, - Spiegel

Новина українською → Берлин, Понедельник 22 марта 2021 19:04
Локдаун в Германии продлят до 18 апреля, - Spiegel Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Украина

Локдаун в Германии будет продлен до 18 апреля. Нынешние ограничения действуют до 29 марта, но регионы уже готовятся продлить их.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники, которые ознакомлены с переговорами премьер-министров федеральных земель с канцлером Ангелой Меркель.

Сообщается, что на данный момент федеральные земли продолжают давать рекомендации центральному правительству по борьбе с COVID. При этом ожидается, что будет разрешено собираться в количестве не более пяти человек из двух семей.

Но дальнейшие меры по смягчению пока не обсуждаются, поскольку сейчас в Германии наблюдается резкий рост новых случаев заболевания - уровень достиг отметки 107,3 ​​случая на 100 000 населения.

По данным Spiegel, в проекте переговоров говорится от том, что перегрузка системы здравоохранения Германии вероятна уже в апреле.

Напомним, ранее уже сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает за продление локдауна на весь апрель.

До этого в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Также третья волна наблюдается и в других странах Европейского союза.

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