Тупицкому сообщили о подозрении, а Зеленский потребовал полного аудита тарифов в Украине: новости за 19 января

Президент Владимир Зеленский потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине, главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому сообщили о подозрении, президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением. Подробнее о том, что произошло во вторник, 19 января – в материале РБК-Украина

Зеленский потребовал полного аудита тарифов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине. Он поручил провести аудит заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

Дело Шеремета: бывший белорусский офицер дал показания в Украине

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар дал показания украинскому следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По его словам, он рассказал гораздо больше, чем ранее было опубликовано в СМИ. В Национальной полиции заявили, что показания Макара помогут установить заказчиков убийства Шеремета.

В то же время Минск заявил, что владеет аудиозаписью, которая опровергает заявления Игоря Макара.

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.

Тупицкому объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

США ввели санкции против судна, которое строит "Северный поток-2"

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус". Санкции были введены вечером 19 января.

Зачем США ввели новые ограничения и почему это важно для Украины - в материале РБК-Украина.

Навальному грозит два с половиной года колонии, суд перенесли на 2 февраля

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Судебное заседание перенесли на 2 февраля.

В Кремле прокомметировали ситуацию вокруг Навального. У Владимира Путина считают арест оппозиционера обоснованным, а также – отмечают, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по Навальному. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с Навальным. "В Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального... А для задержания были основания", - отметил он.

Тем временем У Навального опубликовали расследование о "дворце Путина".

Трамп выступил с прощальным обращением: горжусь, что не начал новых войн

Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Он, в частности, заявил, что первый за несколько десятилетий не начал новых войн.

Также Трамп отметил, что в результате "смелой дипломатии" удалось достигнуть ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп прокомментировал штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек.

Китай завершает строительство карантинного центра. Он рассчитан на 4 тысячи человек

В Китае строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться COVID-19, находится на финальном этапе. Он расположен в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.

Строительство центра стартовало 13 января. Китайские СМИ пишут, что он сможет разместить до 4 тысяч человек.

Снегопады в Испании: Мадрид объявили зоной бедствия

Правительство Испании приняло решение объявить территории, которые пострадали из-за снегопадов, зонами катастрофического бедствия. В частности, зоной бедствия объявили Мадрид.

Напомним, 8 января в Мадриде снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.