Китай завершает строительство карантинного центра. Он рассчитан на 4 тысячи человек

Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться COVID-19, находится на финальном этапе. Он расположен в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

По его данным, строителям осталось установить воздухоочистительные системы и нагреватели для воды.

Строительство центра стартовало 13 января. Китайские СМИ пишут, что он сможет разместить до 4 тысяч человек.

В Китае зафиксирован новый эпицентр распространения COVID-19 - северо-восточная провинция Цзилинь. Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны.

Как писало РБК-Украина, в Китае за вчера выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны. Число зараженных стремительно растет в провинции Цзилинь.

Напомним, миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 14 января, начала изучение происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.