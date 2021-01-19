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Китай завершает строительство карантинного центра. Он рассчитан на 4 тысячи человек

Новина українською → Китай, Вторник 19 января 2021 10:57
Китай завершает строительство карантинного центра. Он рассчитан на 4 тысячи человек Фото: карантинный центр (скрин видео news.cgtn.com)
Автор: Юлия Струк

Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться COVID-19, находится на финальном этапе. Он расположен в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

По его данным, строителям осталось установить воздухоочистительные системы и нагреватели для воды.

Строительство центра стартовало 13 января. Китайские СМИ пишут, что он сможет разместить до 4 тысяч человек.

В Китае зафиксирован новый эпицентр распространения COVID-19 - северо-восточная провинция Цзилинь. Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны.

Как писало РБК-Украина, в Китае за вчера выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны. Число зараженных стремительно растет в провинции Цзилинь.

Напомним, миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 14 января, начала изучение происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.

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