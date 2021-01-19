Новые санкции США против "Северного потока-2": что нужно знать

Во вторник, 19 января, американский Минфин ужесточил санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Зачем США ввели новые ограничения и почему это важно для Украины - в материале РБК-Украина.

Кто попал под санкции США

В санкционный список попали российская компания KVT-RUS и ее судно-трубоукладчик "Фортуна", которое строит газопровод "Северный поток-2". Санкции были наложены в рамках закона CAATSA, который предусматривает запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Иностранные компании выходят с российского проекта

На фоне введения новых американских санкций немецкий концерн Bilfinger SE объявил о выходе из проекта "Северный поток-2". Компания Bilfinger помогала "Северному потоку-2" в разработке, поставке и вводе в эксплуатацию АСУ ТП и систем безопасности при эксплуатации трубопровода.

Выход из российского проекта подтвердила и швейцарская компания Zurich Insurance.

В Кремле отреагировали на американские санкции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал введение новых санкций США против "Северного потока-2". По словам Пескова, "Москва сожалеет о том, что проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона".

"Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - сказал он.

Почему санкции важны для Украины

Министерство иностранных дел Украины уже приветствовало введение новых санкций против "Северного потока-2". В ведомстве считают, что санкции еще больше затруднят завершение строительства российского газопровода.

"Северный поток-2" имеет целью соединение газотранспортных систем России и Германии в обход Украины. Сейчас российский газ транспортируется в Европу через Украину, что ежегодно приносит доходы в украинский бюджет.

Как посчитали в украинском Минфине, введение в эксплуатацию "Северного потока-2" будет стоить Украине полтора миллиарда долларов убытков ежегодно.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия не планирует вмешиваться в строительство "Северного потока-2", поскольку это частный проект, который одобряет Германия.