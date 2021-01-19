ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минске грозятся опровергнуть заявления о "белорусском следе" в деле Шеремета

Новина українською → Минск, Вторник 19 января 2021 13:40
В Минске грозятся опровергнуть заявления о "белорусском следе" в деле Шеремета Фото: Павел Шеремет (wikimedia by Okras)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявления о "белорусском следе" в деле об убийстве Павла Шеремета. Минск заявил, что владеет аудиозаписью, которая опровергает заявления бывшего белорусского офицера Игоря Макара.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В МИД отметили, что готовы сегодня же опубликовать аудиозапись, которая якобы "демонстрирует мошеннические цели" Макара.

"На самом деле этот индивид (Игорь Макар - ред.) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам", - заявили в министерстве.

В Минске отметили, что предоставили материалы относительно данного дела Польше, Литве и Германии. Также они готовы предоставить материалы и украинской стороне, если поступит соответствующее обращение.

Ранее сообщалось, что секретные службы Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко обсуждали убийство Шеремета еще в 2012 году.

Сегодня стало известно, что Игорь Макар дал показания украинскому следствию по делу об убийстве Шеремета. По его словам, он рассказал гораздо больше, чем ранее было опубликовано в СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество МИД Беларуси Павел Шеремет
NEWS
У Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей У Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России
DAILY
Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне