В Минске грозятся опровергнуть заявления о "белорусском следе" в деле Шеремета

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявления о "белорусском следе" в деле об убийстве Павла Шеремета. Минск заявил, что владеет аудиозаписью, которая опровергает заявления бывшего белорусского офицера Игоря Макара.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В МИД отметили, что готовы сегодня же опубликовать аудиозапись, которая якобы "демонстрирует мошеннические цели" Макара.

"На самом деле этот индивид (Игорь Макар - ред.) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам", - заявили в министерстве.

В Минске отметили, что предоставили материалы относительно данного дела Польше, Литве и Германии. Также они готовы предоставить материалы и украинской стороне, если поступит соответствующее обращение.

Ранее сообщалось, что секретные службы Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко обсуждали убийство Шеремета еще в 2012 году.

Сегодня стало известно, что Игорь Макар дал показания украинскому следствию по делу об убийстве Шеремета. По его словам, он рассказал гораздо больше, чем ранее было опубликовано в СМИ.