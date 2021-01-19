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Дело Шеремета: бывший белорусский офицер дал показания в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 12:37
Дело Шеремета: бывший белорусский офицер дал показания в Украине Фото: Павел Шеремет (ria ru)
Автор: РБК-Украина

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар дал показания украинскому следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По его словам, он рассказал гораздо больше, чем ранее было опубликовано в СМИ.

Об этом он заявил белорусскому "Радио Свобода".

По его словам, он был в Киеве в январе, его пригласила украинская сторона для сотрудничества в раскрытии убийства Шеремета. Ему выдали украинскую визу, по прилету в Киев его встретили спецслужбы.

"Меня охраняли 24 часа в сутки… Мы проводили следственные действия и другие мероприятия в Национальной полиции, после чего украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне", - отметил Макар.

Он подчеркнул, что дал показания о причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета.

"Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ. Я не публиковал ее, потому что некоторым людям грозила опасность… я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования", - добавил Макар.

Он также предположил, что расследование дела Шеремета теперь может "в корне измениться".

Напомним, ранее сообщалось, что секретные службы Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко обсуждали убийство Шеремета еще в 2012 году.

Также стало известно, что Украину могли предупреждать о подготовке убийства Шеремета еще при Викторе Януковиче.

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