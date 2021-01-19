У Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России

В Кремле прокомметировали ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. У Владимира Путина считают арест оппозиционера обоснованным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по Навальному.

"В России 18 тысяч человек ежегодно нарушают условное заключение, против каждого из них принимаются меры", - заявил Песков.

Также, по его словам, в Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с Навальным.

"В Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального... А для задержания были основания", - отметил он.

Арест Навального

Вчера просто в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. Днем ранее его задержали в московском аэропорту.

На заседание суда журналистов не пускали. Европейский Союз и НАТО осудили действия России. Также Украина обеспокоена ситуацией вокруг Навального. Она заявила, что это очередное нарушение прав человека в России.

Дело "Ив Роше"

По этому делу Навальному объявили приговор: 3,5 условных лет, но тепер российские правоохранители просят суд сменить этот срок на реальный. По словам адвоката Навального, ему грозит 2,5 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за задержания в России оппозиционера Алексея Навального.