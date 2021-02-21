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Россия отказывается отменить приговор Навальному. ЕС завтра обсудит ответ

Новина українською → Брюссель, Воскресенье 21 февраля 2021 14:23
Россия отказывается отменить приговор Навальному. ЕС завтра обсудит ответ Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)
Автор: Анастасия Рокитна

Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Они готовят ответ.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отметим, что Европейский суд по правам человека призвал немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

"Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник", - заявил Боррель.

Вчера городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.

Напомним, Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в деле Навального.

Также сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным в марте этого года. Над санкциями начали работать еще на прошлой неделе.

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