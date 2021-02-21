Взрывы и столкновения с полицией: в Барселоне массовые беспорядки

В Барселоне (Испания) протестуют из-за заключения рэпера Пабло Аселя. Протестующие грабят магазины и бросают бутылки в полицию, поджигают контейнеры.

Митингующие бросали файеры в полицейских, которые стреляли пенопластовыми пулями, чтобы разогнать толпу. В городе собралось около 6000 демонстрантов.

Участники протеста атаковали магазины на самой престижной торговой улице Барселоны, проспекте Грасия, а также разбили окна в знаменитом концертном зале.

#Barcelona. Pierwsza praca lewackich elit przyszlosci.

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Zandberg, ty nierobie smierdzacy. Przepracowales w zyciu chociaz godzine uczciwie? a z czego ty wogole darmozjadzie zyjesz? jak wyglada twoje CV? gdzie i я pracowales w Polsce parszywy gnoju?

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Арестованы девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны из-за ограбления магазинов.

SHAME! This isn't Venezuela or Russia, this is Barcelona, Catalonia, SPANISH “DEMOCRACY” in 2021. Police violence in the demonstrations against the imprisonment of rapper Pablo Hasél. @eucopresident @vonderleyen @EP_President. The EU of “human rights”.#SpainIsAFascistState pic.twitter.com/mVvIJip7GC — SWR Fernando (@SWRFernando) February 21, 2021

Кроме того, девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу.

Демонстрация в Мадриде прошла мирно, тогда как в северных городах Памплона и Лерида полиция выдвинула обвинения протестующим.

Фото: протесты в Барселоне (twitter.com)

Как известно, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.