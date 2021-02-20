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Навальному вынесли приговор по еще одному делу

Новина українською → Москва, Суббота 20 февраля 2021 17:55
Навальному вынесли приговор по еще одному делу Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Судья столичного района Южное Медведково признала политика виновным в клевете на ветерана.

"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (клевета)", - начала оглашать решение судья Вера Акимова.

Суд приговаривает Навального к штрафу, его размер будет оглашен позднее.

Навальный вину не признал, пояснил, что дело в отношении его возбуждено незаконно, это политическое преследование. Он добавил, что его слова - это не факты, они касаются всех, кто снялся в ролике и выражают его негативные отношение.

Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Уголовное дело было возбуждено после того, как политик в июне прокомментировал в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции.

Из-за ареста и приговора Навальному в России проходят массовые протесты. Ранее в Кремле прокомментировали массовые задержания в России.

Акции проходили несколько дней и сопровождаюлись жесткими задержаниями. Всего на протестах задержаны тысячи людей.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины сделало заявление из-за подавления протестов в России. Украина призывает ввести санкции против Российской Федерации.

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