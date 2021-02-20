Российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Судья столичного района Южное Медведково признала политика виновным в клевете на ветерана.

"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (клевета)", - начала оглашать решение судья Вера Акимова.

Суд приговаривает Навального к штрафу, его размер будет оглашен позднее.

Навальный вину не признал, пояснил, что дело в отношении его возбуждено незаконно, это политическое преследование. Он добавил, что его слова - это не факты, они касаются всех, кто снялся в ролике и выражают его негативные отношение.

Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Уголовное дело было возбуждено после того, как политик в июне прокомментировал в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции.