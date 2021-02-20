В Армении протесты против Пашиняна. Оппозиция советует готовиться к захвату власти

В Ереване сегодня, 20 февраля, возобновились акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие требуют отставки премьера и его наказания за войну в Нагорном Карабахе.

Один из лидеров оппозиции, кандидат в премьеры Вазген Манукян, выступая на сцене перед протестующими предложил план "А" и план "Б" для отставки Пашиняна.

Первый план, по словам Манукяна, заключается в постепенном "разрушении опор", на которых держится власть Пашиняна. Как пояснил оппозиционер, "опорами" являются армяне, не понимающие, куда идет страна, силовики и депутаты, поддерживающие политику Пашиняна.

Другой же план, так называемый план "Б" - это "молниеносно быстрый" захват власти в стране. Оппозиционер призвал протестующих быть готовыми к этому.

"В любой момент, это будет сегодня, может быть через неделю, через 10 дней, мы должны быть готовыми взять власть, молниеносно взбунтовавшись. Идем по пути "А", всегда готовы к пути "Б". Но для этого надо организоваться. Пойдем все", - подчеркнул Манукян.

Сейчас большие колонны протестующих движутся по четырем направлениям к площади перед парламентом Армении. Оппозиция обещает, что эти акции неповиновения будут бессрочными.