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Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер"

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 19:22
Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер" Фото: "Спортмастер" (oceanplaza.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина ввела санкции против российской сети розничной торговли "Спортмастер". Компания специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.

Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО "Спортмастер Украина" и владеет долей в 99%.

Напомним, сегодня на сайте президента появились указы о введении санкций против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда лиц, которых связывают с финансированием террористической деятельности на Донбассе.

В санкционный список также попали 19 юридических лиц. Часть из них подозревают в том, что они замешаны в незаконном угольном бизнесе и вывозят донбасский уголь в Российскую Федерацию. Также предполагается, что после легализации в России такой уголь мог попасть в Украину.

РБК-Украина писало, что означают санкции против Медведчука и Марченко.

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