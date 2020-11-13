Протесты против карантина и возможный срыв пленарной недели: новости за 12 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак госпитализированы, из-за усиления карантина в Украине люди выходят на массовые протесты, следующая пленарная неделя Верховной рады может сорваться из-за CОVID-19. Подробнее о том, что произошло в четверг, 12 ноября, - в материале РБК-Украина

Зеленский и Ермак находятся в больнице

Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом, и глава ОП Андрей Ермак сейчас находится в больнице. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель

Она говорит, что в больнице лучшие условия для самоизоляции. По ее словам, президент и глава ОП уже провели несколько совещаний из больницы. Владимир Зеленский еще и общался с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Оба активные и у них легкие симптомы болезни. Мы просим не манипулировать информацией", - написала она.

В Раде назвали условие введения полного локдауна в Украине

В Верховной раде не исключают введения общенационального жесткого карантина (локдауна) в Украине. Условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19. Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Локдаун - он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - пояснил он.

Стало известно, когда и в каких городах пройдет второй тур местных выборов

В Центральной избирательной комиссии заявили о финише установления результатов местных выборов: по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам.

Сообщается, что в Украине в ряде населенных пунктов пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.

В Украине вводят карантин выходного дня: реакция в регионах

Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня уже на этой неделе. Львов, Ровно, Черкассы отказываются его вводить.

Из-за усиления карантина на выходные в Украине люди выходят на массовые протесты. В Ровенской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп, что происходит в других городах - в материале РБК-Украина.

Военная разведка России координировала фейки по MH17, - Bellingcat

Главное разведывательное управление (ГРУ) Российской Федерации координировало фейки о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года. Сотрудники создавали фейки и распространяли их через скандальное Bonanza Media. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Сообщается, что запущенный в 2019 году проект Bonanza Media публиковал альтернативные версии катастрофы MH17. Сотрудники посещали Малайзию, Донбасс, Нидерланды, сняли серию документальных фильмов с якобы свидетелями того, что самолет сбили украинские истребители.

У первого заместителя спикера Рады подтвердили коронавирус

У первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука подтвердили коронавирус. Народный депутат получил положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что следующая пленарная неделя Верховной рады может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов. Данный вопрос обсуждают лидеры парламентских фракций.

В Минске умер избитый силовиками участник протестов

В Минске умер участник протестов Роман Бондаренко, которого доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) после задержания силовиками. Ему был 31 год.

По словам сестры Бондаренка Ольги, потерпевшего ночью доставили в реанимационное отделение. "Его оперировали несколько часов, все это время молодой человек без сознания. Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто - мы не знаем", - сказала сестра Бондаренко.

Пашинян о Карабахе: 20 тысячам военных грозило окружение

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к нации на фоне массовых протестов в стране. Он заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении.

Пашинян сказал, что подписывая заявление, знал, что ставит свою жизнь под угрозу, но пошел на риск ради спасения солдат.

На Украину надвигается настоящая зима с мокрым снегом

Погода в Украине до конца недели начнет ухудшаться и на выходных прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха стремительно опускается и в большинстве областей ночью будет мороз.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в ближайшие дни в Украине будет холодно и туманно, существенных осадков не будет до субботы.