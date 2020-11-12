Военная разведка России координировала фейки по MH17, - Bellingcat

Главное разведывательное управление (ГРУ) Российской Федерации координировало фейки о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года. Сотрудники создавали фейки и распространяли их через скандальное Bonanza Media.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Сообщается, что запущенный в 2019 году проект Bonanza Media публиковал альтернативные версии катастрофы MH17. Сотрудники посещали Малайзию, Донбасс, Нидерланды, сняли серию документальных фильмов с якобы свидетелями того, что самолет сбили украинские истребители.

Незадолго до начала судебного процесса в Нидерландах Bonanza опубликовала серию "утечек" из внутренних документов Совместной следственной группы (JIT). На самом деле это были документы из взломанных хакерами серверов JIT.

Как установили The Insider и Bellingcat, документы предоставило именно российское ГРУ. Кроме того, деятельность Bonanza Media курировал полковник Сергей Чебанов. Журналисты изучили его переписку, полученную в результате взлома почты, и нашли доказательства организации поездок Bonanza на оккупированный Донбасс для съемок фильма о катастрофе.

Также сообщается, что сотрудники этого медиа согласовывали с Чебановым промопост к фильму, а также статью голландского журналиста о процессе в Гааге.

Напомним, судебный процесс в Гааге продолжается, защита обвиняемого Олега Пулатова хочет допросить украинского министра внутренних дел Арсена Авакова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что ответственность за катастрофу MH17 неизбежна несмотря на то, что основные фигуранты не участвуют в процессе.

Boeing-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек. По версии следствия, самолет сбили ракетой комплекса "Бук", который Россия перебросила в Донецкую область.