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Пленарная неделя Рады может сорваться из-за CОVID-19 у Разумкова и нардепов

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 18:51
Пленарная неделя Рады может сорваться из-за CОVID-19 у Разумкова и нардепов Фото: Галина Янченко (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Следующая пленарная неделя Верховной рады может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов. Данный вопрос обсуждают лидеры парламентских фракций.

Об этом РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

По ее словам, возможная отмена заседаний на следующей неделе связана со вспышкой COVID-19 в Раде.

"На сегодняшний день обсуждается вопрос, состоится ли пленарная неделя. Сейчас идет кулуарное обсуждение между руководителями фракций, собираться ли Раде на следующей неделе или внести изменения в календарный план работы", - отметила Янченко.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Сегодня стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.

Отметим, на этой неделе заразились президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также ряд народных депутатов и членов правительства.

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