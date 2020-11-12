Зеленский и Ермак находятся в больнице

Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом, сейчас находится в больнице. Он там со вторника.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель

Она говорит, что в больнице лучшие условия для самоизоляции.

"Логистические решения принимались достаточно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - написала Мендель.

По ее словам, президент и глава ОП уже провели несколько совещаний из больницы. Владимир Зеленский еще и общался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Оба активные и у них легкие симптомы болезни. Мы просим не манипулировать информацией", - написала она.

Сегодня утром СМИ начали писать, что Владимира Зеленского госпитализировали. Советник главы ОП рассказал в интервью одному из украинских изданий, что Зеленский и Ермак сейчас находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19.

В начале лета болела также и супруга президента Елена Зеленская. Она выздоровела.