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Перекрытая трасса и протест: в Украине выступают против карантина выходного дня

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 13:00
Перекрытая трасса и протест: в Украине выступают против карантина выходного дня Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Из-за усиления карантина на выходные в Украине люди выходят на массовые протесты. В Ровенской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп, что происходит в других городах - в материале РБК-Украина.

На автодороге "Киев-Чоп" в селе Белая Криница Ровенского района протестуют представители ресторанного бизнеса и предприниматели. Люди заблокировали часть трассы и непрерывно двигаются по пешеходному переходу.

Перекрытая трасса и протест: в Украине выступают против карантина выходного дня

Фото: протест в Ровенской области

Всего в акции принимают участие около 70 участников. Они договорились с полицейскими, что периодически будут освобождать проезжую часть и будут пропускать транспорт.

Также херсонские рестораторы вышли на протест. Люди стояли с плакатами и стучали в кастрюли под зданием областной государственной администрации. Они присоединились к всеукраинскому митингу рестораторов.

Тем временем, местная власть Славянска приняла решение не вводить карантин выходного дня в городе. Глава города Вадим Лях отметил, что решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах.

Мэр Мукачево Андрей Балога призвал жителей соблюдать правила карантина выходного дня.

"Карантин выходного дня - это очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине. Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня.

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