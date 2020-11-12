ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине вводят карантин выходного дня: реакция в регионах

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 11:54
В Украине вводят карантин выходного дня: реакция в регионах Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня уже на этой неделе. Львов, Ровно, Черкассы отказываются его вводить, какая ситуация в регионах - в материале РБК-Украина.

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает карантина выходного дня. Он считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.

"Большей дурости, чем карантин выходного дня я не видел. Поэтому всем желаю 36,6, а все предприниматели работают и наполняют бюджет города, именно за этот бюджет мы и лечим всех горожан", - заявил он в видеобращении.

Posted by Анатолій Бондаренко on Wednesday, November 11, 2020

По его словам, завтра будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, тогда и примут решение о том, каким образом будут работать предприниматели Черкасс.

В Ровно городской глава Владимир Хомко заявил, что местная власть примет решение об усилении карантина только 16 ноября.

"Проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", - отметил он.

В связи с этим, на эти выходные в Ровно карантин усиливать не будут.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город не будет вводить карантин выходного дня. Более того, Львовский городской совет будет оспаривать в суде решение Кабинета министров Украины об усилении карантина на выходных.

"О дальнейших шагах сообщим, когда получим детали решения правительства", - добавил он.

Тем временем, в стране второй день длятся протесты из-за введения карантина выходного дня. Протесты возобновились в Запорожье и Ровно.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня.

Отметим, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Однако, постановления пока нет.

Вместе с тем, в Украине сегодня впервые более 11 тысяч случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика карантин
NEWS
Разумков заразился коронавирусом
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Разумков заразился коронавирусом
DAILY
Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года