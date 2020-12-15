Продажа "Массандры" и масштабный сбой в Google: новости за 14 декабря

Крымский винзавод "Массандра" продали почти за 73 млн долларов, в Украине сокращается динамика заболеваемости COVID-19, в работе Youtube и Google произошел масштабный сбой. Подробнее о том, что произошло в понедельник,14 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Крымский винзавод "Массандра" продали почти за 73 млн долларов

В оккупированном Крыму продали "Массандру" - крупнейший винзавод на полуострове. Акции предприятия почти за 73 млн долларов приобрела дочерняя компания банка "Россия".

Сообщается, что "Массандру" выкупило ООО "Южный проект". На аукционе стартовая цена составила 5,3 млрд рублей, в итоге винзавод продали за 5,327 млрд рублей или почти за 73 млн долларов.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на продажу российско-оккупационными властями крымского винного завода "Массандра". Решение России в украинском министерстве назвали "ничтожным".

Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине

Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине. Канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ ситуации. Об этом говорится в отчете МУС от 14 декабря.

Из отчета следует, что канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Байден побеждает на выборах в США по итогам голосования выборщиков

В США коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом. Он набирает 302 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Избранный президент Джо Байден получил достаточно голосов выборщиков, чтобы официально закрепить за собой президентское кресло после того, как выборщики Калифорнии присудили ему 55 голосов штата.

В Минске разогнали "Марш мудрости" и задержали почти всех участников

В понедельник, 14 декабря, силовики разогнали так называемый "Марш мудрости" в Минске (Беларусь). Сообщается о задержании до сотни человек. Об этом сообщает белорусское издание Onliner.

Сообщается, что пенсионеры вышли на традиционный марш против режима Александра Лукашенко. Они собирались возле Красного костела и на Привокзальной площади, в рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков.

Отравление Навального совершили 8 сотрудников ФСБ, - расследование

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Предполагается, что причастен в том числе глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков. Об этом говорится в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais.

Сообщается, что личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.

В работе Youtube и Google произошел масштабный сбой

В работе сервисов Google произошел сбой. О сбоях в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.

Пользователи из Германии, Польши, Великобритании, Франции, России, Испании, США, Японии и Украины сообщали о проблемах с доступом к Google. Большинство из них не могли зайти в свои аккаунты, а также у них были проблемы с веб-страницами.

Украинский депутат ошарашил заявлением: коронавирус - выдуманная болезнь

Нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук шокировал заявлением о коронавирусе. Он считает, что COVID-19 - это вымышленная болезнь, а вакцины от нее "не вызывают доверия". Об этом депутат заявил в эфире телеканала "Наш".

"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно - против выдуманной болезни COVID-19", - заявил Камельчук.