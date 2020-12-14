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В работе Youtube и Google произошел масштабный сбой

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 14:07
В работе Youtube и Google произошел масштабный сбой Фото: Youtube (pixabay.com/Kaufdex)
Автор: Анастасия Рокитна

В работе сервисов Google произошел сбой. О сбоях в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи из Германии, Польши, Великобритании, Франции, России, Испании, США, Японии и Украины сообщили о проблемах с доступом к Google. Большинство из них не могут зайти в свои аккаунты, а также у них есть проблемы с веб-страницами.

В работе Youtube и Google произошел масштабный сбойФото: сбой у Google (downdetector)

Также пользователи из Нидерландов, Великобритании, Испании, Италии, Болгарии, Греции, Франции, России, а также Украины не могут зайти в свои аккаунты в Gmail.

В работе Youtube и Google произошел масштабный сбойФото: сбой в Gmail (downdetector)

Также есть проблемы с доступом к YouTube. Пользователи не могут посмотреть видео и зайти в свои аккаунты в Украине, Франции, Германии, Испании, Италии, Болгарии, Польши, США, Бразилии.

По данным портала Downdetector, сбой также произошел в Google Drive, Google Classroom, Google Play.

Напомним, несколько дней назад в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также были зафиксированы и проблемы с мессенджером.

Как писало РБК-Украина, в конце октября пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникали при загрузке ленты и входе в аккаунт.

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В работе Youtube и Google произошел масштабный сбой
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В работе Youtube и Google произошел масштабный сбой
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