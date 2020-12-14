Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине. Канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ ситуации.

Об этом говорится в отчете МУС от 14 декабря.

Из отчета следует, что канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе.

В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.

На Донбассе прокуратура МУС зафиксировала умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Прокуратура МУС заявляет о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.

При этом Россия вовсе отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

"Она (Канцелярия прокурора МУС, - ред.) получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.

Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. МУС рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и России.

Напомним, 11 декабря прокурор МУС сообщила о завершении предварительного изучения дела о ситуации в Украине. Прокурор заявила, что инициирует начало расследования.